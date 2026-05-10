Scoperte due stalle abusive a San Cristoforo | sequestrati due pony e multe per oltre 11 mila euro
Durante controlli della Polizia di Stato nel quartiere di San Cristoforo, a Catania, sono state individuate due strutture considerate abusive. Nei locali sono stati trovati e sequestrati due pony, mentre ai proprietari sono state comminate multe per oltre 11.000 euro. Le operazioni rientrano in un’azione mirata a contrastare la detenzione illegale di animali nel territorio.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli della Polizia di Stato nel quartiere catanese. La Polizia di Stato ha individuato due stalle abusive nel quartiere di San Cristoforo, a Catania, nel corso di una serie di controlli mirati contro la detenzione illegale di animali. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra a Cavallo della Questura di Catania insieme ai veterinari del Servizio Veterinario dell’Asp etnea. L’attività rientra in un piano di monitoraggio costante finalizzato a contrastare l’allevamento abusivo di equidi e a verificare il rispetto delle norme sanitarie e di tutela animale. La segnalazione di una cittadina fa scattare l’intervento.🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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