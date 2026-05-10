Scoperte due stalle abusive a San Cristoforo | sequestrati due pony e multe per oltre 11 mila euro

Durante controlli della Polizia di Stato nel quartiere di San Cristoforo, a Catania, sono state individuate due strutture considerate abusive. Nei locali sono stati trovati e sequestrati due pony, mentre ai proprietari sono state comminate multe per oltre 11.000 euro. Le operazioni rientrano in un’azione mirata a contrastare la detenzione illegale di animali nel territorio.

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