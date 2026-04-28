Nei giorni scorsi, le forze dell'ordine hanno eseguito controlli in un'area di San Cristoforo, intervenendo per salvare cavalli e pony da condizioni di degrado. Durante l’operazione, sono stati riscontrati situazioni di maltrattamento e incuria, portando all’intervento delle autorità per mettere in sicurezza gli animali. Sono stati sequestrati alcuni esemplari e avviate le procedure per il recupero e la tutela degli animali coinvolti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Polizia di Stato per la tutela degli animali. Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha portato avanti una serie di controlli mirati in diverse aree della città con l’obiettivo di garantire il benessere e la salute dei cavalli impiegati in strada e custoditi in strutture irregolari. La segnalazione arrivata tramite l’app YouPol. L’attività investigativa si è concentrata in particolare nel quartiere San Cristoforo, dove un cittadino ha inviato una segnalazione attraverso l’app gratuita “YouPol” della Polizia di Stato. L’uomo aveva documentato con foto e video un episodio che vedeva protagonista un pony costretto a trainare un calesse mentre veniva circondato da scooter guidati da ragazzi molto giovani che spingevano l’animale a correre lungo la carreggiata.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Controlli della Polizia a San Cristoforo: salvati cavalli e pony da condizioni di degrado

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