Un amministratore di una città ha dichiarato che, a causa di risorse finanziarie limitate, è necessario gestire attentamente i fondi disponibili e adottare un nuovo approccio che includa anche una visione futura della città, basata sulle risorse attuali. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento pubblico, senza ulteriori dettagli su progetti o iniziative specifiche.

Palermo, 28 mag. (Adnkronos) - "Chi amministra il territorio, e deve fare i conti con un'inadeguata quota di risorse finanziarie, deve essere bravo nel gestirle e adottare uno schema nuovo che comprenda anche la direzione da imprimere al futuro della città in ragione di ciò che si ha. La cosa principale è creare sinergie con le aziende che hanno tantissimo da dire e da dare alla nostra città. Molto spesso i nostri ragazzi non conoscono cosa offre la realtà catanese. Ma noi abbiamo attori di tutto rispetto nella nostra zona industriale e sempre più soggetti chiedono di insediarsi. Non a caso, domani presenteremo un piano da 50 milioni di euro per la riqualificazione della zona industriale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Catania, Trantino: "Città sulla quale scommettere"

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