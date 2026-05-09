Catania | cani e gatti negli uffici la proposta di Trantino

In una proposta recentemente avanzata, si suggerisce di consentire a cani e gatti di entrare negli ambienti di lavoro. La proposta stabilisce che i dipendenti dovranno rispettare alcune regole specifiche, come il rispetto degli spazi comuni e la gestione del comportamento degli animali. Inoltre, sarà previsto un limite massimo di animali ammessi contemporaneamente negli uffici, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme di sicurezza e igiene.

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? Punti chiave Quali regole dovranno rispettare i dipendenti per portare gli animali?. Come verrà gestito il limite massimo di animali negli uffici?. In quali giorni della settimana sarà consentito l'accesso ai cani?. Chi potrà opporsi alla presenza degli animali nei reparti?.? In Breve Il segretario generale Mario Trombetta ha collaborato attivamente alla promozione del progetto.. Accesso consentito solo il martedì e il giovedì rispettando l'orario di servizio.. Limite massimo di 15 animali contemporaneamente per evitare sovraffollamenti nel Centro Direzionale.. Divieto di ingresso negli uffici destinati al pubblico e obbligo di libretto sanitario.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catania: cani e gatti negli uffici, la proposta di Trantino ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Cani ammessi negli uffici di Palazzo RealeNon deve abbaiare troppo, deve essere tenuto al guinzaglio e può essere portato fuori a fare i suoi “bisognini“, ma il lavoratore dovrà timbrare il... Catania, cani e gatti in ufficio: la svolta pet-friendly per i dipendenti della Città MetropolitanaL'annuncio del sindaco di Catania, Enrico Trantino, per rendere nota la possibilità per i dipendenti pubblici che hanno un cane o un gatto di poterli... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Catania, cani e gatti in ufficio: la svolta pet-friendly per i dipendenti della Città Metropolitana; Cani e gatti alla scrivania: a Catania l'ufficio diventa pet-friendly; Catania, al lavoro con il proprio gatto o cane, alla Città Metropolitana si può; Città Metropolitana di Catania, via libera agli animali negli uffici. Città metropolitana di Catania, dipendenti al lavoro con cani e gattiCani e gatti in ufficio insieme ai dipendenti. La Città Metropolitana di Catania apre ufficialmente le porte agli animali domestici del personale, introducendo una nuova organizzazione del lavoro che ... livesicilia.it Catania, lavorare con Fido e Micio: la Città Metropolitana sceglie un ufficio a misura di famiglia (a quattro zampe)La Città Metropolitana di Catania apre gli uffici a cani e gatti dei dipendenti. L’iniziativa voluta dal sindaco Enrico Trantino punta a migliorare il benessere lavorativo e promuovere una cultura del ... corrieretneo.it Giornata Internazionale dell'Infermiere con CNAI Catania! Piazza Stesicoro, 12 maggio (h 10-13) Misurazione pressione Educazione sanitaria Stop aggressioni #Catania #Infermieri #12maggio #Prevenzione x.com Looking for apartment 4-9 June in catania reddit