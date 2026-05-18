Catania Trantino valuta l’acquisto degli Orti della Susanna

Un dirigente di un'azienda sta valutando l'acquisto degli Orti della Susanna a Catania. Si discute sulla possibilità di adottare un modello giapponese per preservare le aree verdi di Cibali. Alcuni settori dell'area, che si estendono per sette ettari, risultano privi di vincoli di tutela. La questione riguarda la gestione e la protezione di questa porzione di territorio urbano. Attualmente, non ci sono decisioni ufficiali su eventuali interventi o modifiche alla situazione.

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? Punti chiave Come può il modello giapponese salvare il verde di Cibali?. Perché sette ettari dell'area sono rimasti privi di vincoli protettivi?. Chi sono i responsabili del rogo che ha colpito l'area?. Come potrà il Comune finanziare l'acquisto degli Orti della Susanna?.? In Breve Pina Alberghina chiede l'acquisizione pubblica per bloccare la speculazione edilizia a Cibali.. Graziano Bonaccorsi segnala che 7 ettari su 17 restano privi di vincolo.. Il consigliere M5S richiama l'incendio del 2017 avvenuto nella stessa area.. Il modello proposto prevede orti urbani o una vigna sociale per la manutenzione.. Il sindaco di Catania Enrico Trantino ha annunciato la volontà dell’amministrazione di valutare l’acquisto dell’area degli Orti della Susanna a seguito del vasto incendio che ha colpito il parco di Cibali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catania, Trantino valuta l’acquisto degli Orti della Susanna ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Un parco per Cibali, petizione del Mpa per salvare gli orti storici della Susanna Catania, vasto incendio nel parco della Susanna: alte colonne di fumo visibili in cittàABBONATI A DAYITALIANEWS Roghi tra sterpaglie, canneti e alberi nella zona di viale Mario Rapisardi Un imponente incendio è divampato nel pomeriggio... Catania, incendio minaccia gli Orti della Susanna. Spegnimento reso difficile dal forte ventoL'incendio minaccia una vasta area verde di quasi 19 ettari nel cuore del quartiere Cibali, a Catania. Sul posto i vigili del fuoco. meridionews.it Legambiente Catania, gli Orti della Susanna: dopo la passeggiata, l’appello per il parco pubblicoCatania. Si è conclusa domenica mattina la passeggiata agli Orti della Susanna, inserita nel progetto Janes’ Walk di Legambiente Catania. Grande la partecipazione dei catanesi. Più che una camminata, ... ienesiciliane.it