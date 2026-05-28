Al Massimino, il Catania ha perso contro l’Ascoli, che ha conquistato la promozione in Serie B. La partita si è conclusa con i tifosi che hanno fischiato la squadra al termine del match. La gara si è giocata davanti a un pubblico numeroso e caldo, con una temperatura di circa 19 gradi. La sconfitta ha sancito la fine del percorso playoff per i rossazzurri.

Si chiude così, con un amaro “addio ai sogni”, la stagione playoff del Catania. Davanti a un Massimino gremito e bollente (19.460 spettatori paganti, il tutto esaurito), i rossazzurri vincono 2-1 contro l’Ascoli nel ritorno dei playoff di Serie C, ma il risultato non basta a ribaltare il pesante 4-0 subito all’andata. La promozione in Serie B resta un miraggio, e la delusione si legge sui volti di tifosi e addetti ai lavori. Il Catania scende in campo con la consapevolezza di dover compiere un’impresa. Fin dai primi minuti, la spinta del pubblico spinge la squadra ad aggredire la gara. Al gol del vantaggio: i l Massimino esplode, il sogno di una rimonta sembra possibile. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Catania, sogno Serie B infranto al Massimino: l’Ascoli vola, i rossazzurri salutano tra i fischi

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