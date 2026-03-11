Massimino amaro | Catania – Salernitana finisce 0-0 tra fischi e tanta delusione

Al termine del match tra Catania e Salernitana, il risultato è stato uno 0-0 che ha lasciato il pubblico del stadio Angelo Massimino deluso. La partita si è conclusa senza reti, suscitando fischi tra i tifosi e una generale sensazione di insoddisfazione. La serata si è chiusa con le luci dello stadio che si sono spente, segnando la fine di una partita senza gol.

Si spegne la luce allo stadio Angelo Massimino e con essa si affievoliscono le speranze di una serata di festa. Il match tra il Catania e la Salernitana, atteso con trepidazione da tifosi e addetti ai lavori, si è concluso con un pari a reti inviolate (0-0) che sa più di sconfitta per i padroni di casa. Una partita combattuta, certo, ma sterile in fase conclusiva, che lascia l'amaro in bocca alla tifoseria etnea accorsa in massa per sostenere la propria squadra. Fin dai primi minuti, la gara ha mostrato il suo volto più tattico e meno spettacolare. Il Catania, spinto, come sempre e nonostante la protesta per i primi dieci minuti, dal calore del pubblico, ha cercato di dettare il ritmo, proponendo un gioco basato sul possesso palla e sugli inserimenti dalle fasce.

