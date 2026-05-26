L’Ascoli ha vinto 4-0 contro il Catania al Massimino, qualificandosi ai quarti di finale. La squadra ha segnato quattro gol e mostrato un gioco fluido. La vittoria permette di proseguire nel torneo. La partita si è conclusa senza ulteriori incidenti o squalifiche. La formazione ha mantenuto il vantaggio durante tutta la gara, dominando sul campo. La vittoria è stata confermata anche dai numeri della partita, che evidenziano un netto predominio.

L’Ascoli è un rullo compressore. Il giorno dopo è tutto ancora più bello, ma occhio a non esagerare con gli entusiasmi. È ancora tutto in ballo. L’incredibile vittoria ottenuta a spese del Catania per 4-0 ha galvanizzato una piazza capace di ritrovare grande attaccamento e vicinanza, grazie alle prestazioni e ai risultati fatti registrare dalla squadra di Tomei nel corso della regular season. La semplicità manifestata nel penetrare tra le maglie avversarie, la capacità di far sembrare facili anche le giocate difficili, i gol tutti spettacolari, la forza di continuare a tenere i ritmi alti e correre a tutto campo anche nel recupero finale, sanciscono la grande forza di un Picchio che adesso non vuole e non deve assolutamente fermarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Questo Ascoli è spettacolare. Col Catania un poker da sogno, al Massimino va staccato il pass. Gioco e gol: così la piazza sogna

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