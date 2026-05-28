Catania Di Amato Maire | Credo in questo territorio dobbiamo stimolare i giovani

Da iltempo.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il sindaco di Catania ha dichiarato di credere nel potenziale del territorio e ha sottolineato l'importanza di coinvolgere i giovani. A Palermo, un rappresentante ha spiegato che il progetto ha creato una rete tra università, cultura e imprese. La collaborazione tra i diversi settori mira a rafforzare lo sviluppo locale. Entrambe le dichiarazioni sono state rilasciate durante eventi pubblici nelle rispettive città.

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Palermo, 28 mag. (Adnkronos) - "Con questo progetto, abbiamo fatto veramente sistema tra università, cultura e impresa. E' stato un impegno importante e ringrazio tutti coloro che hanno collaborato. Ogni volta che facciamo un'iniziativa, spero sempre che un seme rimanga e di essere riuscito a trasmettere qualcosa del nostro modo di fare che possa essere modello di ispirazione, soprattutto per le nuove generazioni”. Lo ha detto il fondatore e presidente Maire Fabrizio Di Amato presentando, a Catania, la mostra fotografica 'In-genium. Sguardi sul passato e sul futuro della tecnologia' promossa da Maire e Fondazione Maire-ETS in collaborazione con il Parco archeologico del Colosseo e con il patrocinio dell'Università etnea. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Catania, Di Amato (Maire): "Credo in questo territorio, dobbiamo stimolare i giovani"
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