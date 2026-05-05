Rottamazione dei tributi comunali | al via le istanze online
Il Comune di Agrigento ha avviato un servizio online per presentare le richieste di rottamazione dei tributi comunali. La procedura permette ai cittadini di aderire alla definizione agevolata delle tasse locali attraverso una piattaforma digitale. Le istanze possono essere inviate direttamente dal sito ufficiale del Comune, semplificando così l’accesso alla procedura rispetto alle modalità tradizionali. La novità riguarda esclusivamente le richieste di definizione agevolata dei tributi comunali.
Il Comune di Agrigento ha attivato la procedura online per aderire alla definizione agevolata dei tributi comunali, la cosiddetta rottamazione. I cittadini possono presentare l'istanza direttamente da casa attraverso una piattaforma dedicata, senza bisogno di recarsi agli uffici.Per accedere al.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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