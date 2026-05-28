Castiglion Fiorentino l’incontro con l’autore Eva Serena Pavan di Scambio Scuola

Da lanazione.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Castiglion Fiorentino si è tenuto un incontro con l’autrice Eva Serena Pavan nell’ambito del progetto “Scambio Scuola”. La partecipazione ha coinvolto studenti e insegnanti, che hanno potuto interagire con l’autrice e approfondire i temi trattati nel suo lavoro. L’evento si è svolto nel rispetto delle normative vigenti e ha previsto momenti di confronto diretto tra i presenti e l’autrice. La data dell’iniziativa è il 28 maggio 2206.

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Arezzo, 28 maggio 2206 – . Nei giorni scorsi, i ragazzi della classe prima della scuola media “Dante Alighieri” hanno incontrato Eva Serena Pavan, autrice di “Scambio Scuola”. Gil e Rocki. Rocki e Gil. Due mondi opposti si incontrano, o meglio, si scontrano, sulla strada verso il loro primo giorno di scuola media. Con la differenza che Gil dovrebbe andare alla ESAT, prestigioso istituto privato per talenti musicali, mentre Rocki è iscritto alla decisamente più modesta scuola comunale. Ma per uno scherzo del destino, si ritrovano l’uno al posto dell’altro, senza che nessuno si accorga dell’errore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Castiglion Fiorentino, l’incontro con l’autore Eva Serena Pavan di “Scambio Scuola”
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