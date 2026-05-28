Castiglion Fiorentino l’incontro con l’autore Eva Serena Pavan di Scambio Scuola

Notizia in breve

A Castiglion Fiorentino si è tenuto un incontro con l’autrice Eva Serena Pavan nell’ambito del progetto “Scambio Scuola”. La partecipazione ha coinvolto studenti e insegnanti, che hanno potuto interagire con l’autrice e approfondire i temi trattati nel suo lavoro. L’evento si è svolto nel rispetto delle normative vigenti e ha previsto momenti di confronto diretto tra i presenti e l’autrice. La data dell’iniziativa è il 28 maggio 2206.