Castiglion Fiorentino scuola 0-6 anni | in arrivo arredi didattici innovativi grazie ai fondi ministeriali e Pnrr

A Castiglion Fiorentino sono previsti nuovi arredi didattici per la scuola dell'infanzia, destinati a migliorare gli ambienti dedicati ai bambini dai 0 ai 6 anni. I finanziamenti provengono dai fondi ministeriali e dal PNRR, e l'obiettivo è aggiornare le strutture con soluzioni innovative. La consegna degli arredi è prevista nei prossimi mesi.

Arezzo, 18 aprile 2026 – Castiglion Fiorentino, scuola 0-6 anni: in arrivo arredi didattici innovativi grazie ai fondi ministeriali e PNRR. Un ambiente scolastico moderno è la base per un’educazione di qualità. Dopo le risorse del PNRR necessarie per la realizzazione del nuovo polo scolastico della Spiaggina il Comune di Castiglion Fiorentino annuncia con soddisfazione di aver anche ottenuto i contributi, euro 180 mila, per la fornitura di arredi didattici innovativi destinati alla fascia d’età 0-6 anni. La notizia è stata appresa dopo la pubblicazione dei recenti Avvisi pubblici da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito. L'operazione s’inserisce in un quadro di rafforzamento globale dei servizi educativi per l'infanzia, sfruttando le opportunità offerte dalla programmazione europea e nazionale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Castiglion Fiorentino, scuola 0-6 anni: in arrivo arredi didattici innovativi grazie ai fondi ministeriali e Pnrr Notizie correlate Nuovo polo d'infanzia, al Comune 120mila euro: "Acquistiamo arredi didattici innovativi"Il Comune di Ferrara ha ottenuto un contributo di 120mila euro per l'acquisto di arredi didattici innovativi destinati al nuovo polo per l'infanzia... Nuovi arredi e spazi didattici innovativi: 368 mila euro per le scuole dell’infanziaL’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Miccichè, ha ottenuto un nuovo finanziamento di 368 mila euro destinato all’acquisto di... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Castiglion Fiorentino è sempre di più una cittadina cardio protetta. Grazie alla generosità del circolo di Manciano e della Croce Rossa è stato installato un nuovo defibrillatore nel parcheggio antistante la scuola di Manciano; Casa di Comunità hub: a Castiglion Fiorentino i servizi servono reali; Dopo la visita dei liceali castiglionesi, in questi giorni sono arrivati gli studenti irlandesi e tedeschi; Castiglion Fiorentino, scontro sui voucher sportivi: no aiuti alle famiglie. Castiglion Fiorentino, scuola 0-6 anni: in arrivo arredi didattici innovativi grazie ai fondi ministeriali e PnrrIl Comune annuncia di aver anche ottenuto i contributi, euro 180 mila, per la fornitura di arredi didattici innovativi destinati alla fascia d’età 0-6 anni ... lanazione.it FLASH FESTIVAL: QUATTRO GIORNI TRAVOLGENTI Durante il Maggio Castiglionese torna a Castiglion Fiorentino il Flash Festival. Dal 13 al 16 maggio, quattro giornate dedicate al buon cibo, vino, musica e natura. Il Festival, giunto alla sua sesta edi facebook