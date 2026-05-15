Tappa del Tour 2026 di Karting in Piazza a Castiglion Fiorentino con 200 bambini

Il 15 maggio 2026 si è svolta a Castiglion Fiorentino una tappa del Tour 2026 di “Karting in Piazza”. L’evento ha coinvolto circa 200 bambini, che hanno partecipato a sessioni di karting all’interno della piazza principale del paese. La manifestazione ha visto la presenza di diversi organizzatori e volontari, che hanno gestito le attività e garantito la sicurezza dei partecipanti. La giornata si è conclusa con la premiazione dei giovani piloti e il ritiro delle attrezzature.

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