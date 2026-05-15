Tappa del Tour 2026 di Karting in Piazza a Castiglion Fiorentino con 200 bambini
Il 15 maggio 2026 si è svolta a Castiglion Fiorentino una tappa del Tour 2026 di “Karting in Piazza”. L’evento ha coinvolto circa 200 bambini, che hanno partecipato a sessioni di karting all’interno della piazza principale del paese. La manifestazione ha visto la presenza di diversi organizzatori e volontari, che hanno gestito le attività e garantito la sicurezza dei partecipanti. La giornata si è conclusa con la premiazione dei giovani piloti e il ritiro delle attrezzature.
Arezzo, 15 maggio 2026 – . Grazie all'Ente, l'impianto “Strasicura Park” di Montecchio Vesponi sarà dedicato alla Sicurezza Stradale. Per due giorni centinaia di bambini, grazie all’AC Arezzo, potranno avvicinarsi concretamente allo sport e alla sicurezza stradale in un ambiente sicuro e divertente. Martedì 19 e mercoledì 20 Maggio, con l’organizzazione dell’Automobile Club Arezzo, il noto impianto “Strasicura Park “di Montecchio Vesponi e dedicato alla Sicurezza Stradale, ospiterà una tappa del Tour 2026 di “Karting in Piazza” cui parteciperanno oltre 200 bambini di età dai 6 ai 10 anni provenienti dalle scuole di Cortona e Castiglion Fiorentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
KARTING IN PIAZZA LANCIANO 28-29 Aprile 2026
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