Il Castello di Baia sarà aperto di sera durante l’estate, offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire la struttura storica e il panorama del Golfo di Napoli. Le aperture notturne si svolgeranno in determinati giorni e permetteranno di camminare tra le mura antiche e ammirare il paesaggio illuminato dal tramonto. L’ingresso sarà consentito fino a tarda sera, con orari specifici indicati dall’organizzazione.

Aperture serali al Castello di Baia: un’opportunità unica per esplorare la storia e il panorama del Golfo di Napoli. A partire dal 6 giugno e fino al 29 agosto 2026, ogni sabato, il castello sarà visitabile anche durante le ore notturne, offrendo un’esperienza straordinaria. Visita serale al Castello di Baia: date e orari. Quest’estate, il Castello di Baia si trasformerà in un’incantevole meta serale, permettendo ai visitatori di immergersi nella cultura e nella bellezza dei Campi Flegrei. Questa storica fortezza, situata a picco sul mare, ospita al suo interno il Museo Archeologico dei Campi Flegrei, dove è possibile scoprire tesori del passato in un’atmosfera magica. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Castello di Baia: aperture notturne estive per scoprire la magia napoletana.

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