Tunnel di luci al Castello di Baia | un’esperienza napoletana mozzafiato sul mare
Il Castello di Baia, situato a Bacoli, è stato recentemente riaperto dopo lavori di restauro che hanno portato alla creazione di un nuovo ingresso decorato con un tunnel di luci. L’installazione, visibile sul mare, è stata inaugurata di recente e ha attirato numerosi visitatori. La struttura storica, simbolo della zona, ora si presenta con un aspetto rinnovato e un’illuminazione suggestiva.
Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Castello di Baia, simbolo incontestato di Bacoli, ha riaperto le sue porte dopo un atteso lavoro di restauro, presentando un nuovo e affascinante ingresso. Questa storica struttura è ora abbellita da un’illuminazione suggestiva e offre panorami mozzafiato sul mare, rendendo la visita ancora più indimenticabile. L’intervento di ristrutturazione ha portato con sé numerosi miglioramenti, tra cui il rifacimento delle mura storiche e un nuovo sistema di segnaletica. Tali aggiornamenti non sono solo estetici, ma mirano a garantire un’accoglienza ottimale per tutti i visitatori. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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