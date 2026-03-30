Tunnel di luci al Castello di Baia | un’esperienza napoletana mozzafiato sul mare

Il Castello di Baia, situato a Bacoli, è stato recentemente riaperto dopo lavori di restauro che hanno portato alla creazione di un nuovo ingresso decorato con un tunnel di luci. L’installazione, visibile sul mare, è stata inaugurata di recente e ha attirato numerosi visitatori. La struttura storica, simbolo della zona, ora si presenta con un aspetto rinnovato e un’illuminazione suggestiva.