Castellammare pistola e droga nel vano sottosella | arrestata 25enne

Da teleclubitalia.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una donna di 25 anni è stata fermata ieri mattina mentre cercava di scappare da casa alla vista degli agenti. Durante il controllo, sono stati trovati nel suo vano sottosella una pistola e alcune dosi di droga. La donna è stata arrestata e portata in caserma. Nessun altro dettaglio è stato comunicato sulla successiva procedura o motivazioni dell’operazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tenta di scappare da casa alla vista dei poliziotti ma viene bloccata. Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto una 25enne per resistenza a Pubblico Ufficiale, detenzione di arma clandestina, detenzione abusiva di munizionamento e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia hanno effettuato un controllo presso l’abitazione della donna. A quel punto quest'ultima ha tentato di allontanarsi passando dal balcone verso un appartamento adiacente, ma è stata bloccata non senza difficoltà. Gli agenti, con la collaborazione di un’unità cinofila, hanno controllato un motoveicolo in uso alla fermata. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

castellammare pistola e droga nel vano sottosella arrestata 25enne
© Teleclubitalia.it - Castellammare, pistola e droga nel vano sottosella: arrestata 25enne
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Castellammare, 32 dosi di droga in casa: arrestata 52enneA Castellammare di Stabia, i Carabinieri hanno arrestato una donna di 52 anni dopo aver trovato in casa 32 dosi di crack e hashish, oltre a bilancini...

Livorno | Guida lo scooter mentre usa il cellulare, nel sottosella nasconde droga e contanti: denunciatoLo scorso 10 marzo, la polizia municipale di Livorno ha fermato un uomo a bordo di uno scooter.

Si parla di: Ciuri Ciuri, a Cinisi una festa di comunità con la scuola protagonista.

castellammare pistola e drogaCastellammare, follia sui balconi per sfuggire alla polizia: 25enne incastrata dal cane antidrogaCastellammare – Una fuga disperata sui balconi, il tentativo di far perdere le proprie tracce tra i palazzi e, infine, il fiuto infallibile dei cinofili che ... cronachedellacampania.it

castellammare pistola e drogaCastellammare e Gragnano, arresto per evasione e droga nascosta sotto le pietreOperazione dei carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia: sequestrate dosi di cocaina e marijuana, denunciato un 23enne armato di coltello durante i controlli sul territorio ... ilgazzettinovesuviano.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web