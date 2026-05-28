Una donna di 25 anni è stata fermata ieri mattina mentre cercava di scappare da casa alla vista degli agenti. Durante il controllo, sono stati trovati nel suo vano sottosella una pistola e alcune dosi di droga. La donna è stata arrestata e portata in caserma. Nessun altro dettaglio è stato comunicato sulla successiva procedura o motivazioni dell’operazione.

Tenta di scappare da casa alla vista dei poliziotti ma viene bloccata. Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto una 25enne per resistenza a Pubblico Ufficiale, detenzione di arma clandestina, detenzione abusiva di munizionamento e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia hanno effettuato un controllo presso l’abitazione della donna. A quel punto quest'ultima ha tentato di allontanarsi passando dal balcone verso un appartamento adiacente, ma è stata bloccata non senza difficoltà. Gli agenti, con la collaborazione di un’unità cinofila, hanno controllato un motoveicolo in uso alla fermata. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Castellammare, pistola e droga nel vano sottosella: arrestata 25enne

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