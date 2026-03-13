Livorno | Guida lo scooter mentre usa il cellulare nel sottosella nasconde droga e contanti | denunciato

Lo scorso 10 marzo, la polizia municipale di Livorno ha fermato un uomo a bordo di uno scooter. Durante il controllo, gli agenti hanno scoperto che il conducente stava usando il cellulare mentre guidava. Nel sottosella sono stati trovati droga e contanti, portando alla denuncia, al ritiro della patente e a una multa.

Una multa, una denuncia e il ritiro della patente. Queste le conseguenze per il conducente di uno scooter fermato dalla polizia municipale lo scorso 10 marzo. Gli agenti gli hanno imposto l'alt perché stava utilizzando il proprio cellulare mentre si trovava alla guida del mezzo a due ruote. Durante le verifiche, sentendo provenire dal motorino un forte odore, hanno chiesto spiegazioni all'uomo che, vedendosi scoperto, ha ammesso di avere sostanze stupefacenti nel sottosella. Qui sono stati rivenuti 14 grammi di hashish, 33 di marijuana e 1285 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio, ritenuto essere il frutto dell'attività di spaccio. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Articoli correlati

Nasconde la droga nel controsoffitto. Denunciato un pusher di 26 anniÈ stato trovato in possesso di droga nascosta sia nei vestiti sia nella sua abitazione.

Catania, fermati in scooter con hashish e contanti: arrestato 20enne, denunciato un 18enneABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli antidroga in città A Catania, nell’ambito di un servizio straordinario finalizzato al contrasto dello spaccio di...

Contenuti e approfondimenti su Livorno Guida lo scooter mentre usa il...

Discussioni sull' argomento Viale Italia, scontro tra auto e scooter: 65enne in ospedale in codice rosso; Tragedia in scooter. Muore a 31anni cuoco e tifoso.

Guidava lo scooter su cui morì Ramy, arrestato per furto di motoE' stato arrestato dalla polizia a Milano per furto aggravato Fares Bouzidi, il 23enne che guidava lo scooter su cui si trovava lo scorso 24 novembre Ramy Elgaml, morto nell'incidente che ebbero ... ansa.it

Guidava lo scooter su cui morì Ramy, Fares arrestato per furtoNuovi guai giudiziari per Fares Bouzidi, il ragazzo che guidava lo scooter inseguito dai carabinieri su cui è morto Ramy Elgaml lo scorso 24 novembre 2024. Sabato il 22enne (compirà 23 anni fra poche ... ansa.it

Vittorio Corcos (Livorno 1859 - Firenze 1933) Corteggiamento Olio su tela, cm. 105,5x62 Courtesy Enrico Gallerie Da un primo sguardo ha lasciato incompiuti molti particolari: la balaustra, i colonnini, il bosco è accennato, il cielo se pur di un b - facebook.com facebook

Attenzione! Oggi alle 15 a Livorno. x.com