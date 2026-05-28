Castellabate oltre 650 mila euro per il potenziamento del porto di San Marco
Oltre 650 mila euro sono stati assegnati al Comune di Castellabate per il potenziamento del porto di San Marco. La somma di 651.661,95 euro proviene dal programma PN FEAMPA 20212027 e servirà per lavori di riqualificazione sostenibile e miglioramento delle infrastrutture portuali. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda interventi specifici sulla struttura, che includono miglioramenti nelle aree di accesso e nelle dotazioni logistiche.
Il Comune di Castellabate ottiene un importante finanziamento pari a 651.661,95 euro nell’ambito del programma PN FEAMPA 20212027 per la realizzazione dei “Lavori di riqualificazione sostenibile e potenziamento infrastrutturale del Porto di San Marco”. L’intervento rappresenta un investimento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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