Porto Empedocle la Regione vende immobili a Marinella | operazione da oltre 100 mila euro

La Regione ha approvato la vendita di due immobili a Marinella, nel Comune di Porto Empedocle. L’operazione riguarda un importo complessivo superiore ai 100 mila euro. Il dipartimento regionale delle Finanze e del Credito ha autorizzato ufficialmente le procedure di vendita, senza specificare ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle modalità di cessione. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore.

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Il dipartimento regionale delle Finanze e del Credito ha dato il via libera alle procedure per la vendita di due immobili situati a Marinella. Si tratta di proprietà che provengono da percorsi di sdemanializzazione e che sono state acquisite al patrimonio disponibile della Regione Siciliana.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Porto Empedocle, credito prescritto: il Comune risparmia 800 mila euroIl Comune di Porto Empedocle ottiene un risparmio di circa 800 mila euro grazie a una recente sentenza del tribunale di Agrigento che ha dichiarato... La Francia vende l’oro che aveva negli Usa, un’operazione da 12,8 miliardi di euroLa Banca di Francia ha realizzato un’operazione finanziaria destinata a fare scuola. Temi più discussi: Porto Empedocle. Crolla scala di una palazzina, un ferito - Autore: Massimo D'Antoni | Cronaca; Porto Empedocle (AG), crolla scala in un palazzo: un ferito; Giro di Sicilia per auto storiche: passaggio a Sambuca, Sciacca, Scala dei turchi, Porto Empedocle e Palma di Montechiaro; Bilanci in ritardo: la Regione nomina i commissari in 22 Comuni della provincia. Capitaneria Porto Empedocle, visita della Presidente AdSP TardinoSi è svolta nella giornata odierna la visita ufficiale della Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, Avv. Annalisa Tardino, presso la Capitaneria di Porto di Port ... licatanet.it Schifani, sopralluogo al dissalatore di Porto EmpedocleÈ ormai questione di poco tempo: l'acqua trattata dai tre dissalatori mobili finanziati dalla Regione Siciliana con 100 milioni di euro sarà presto immessa nelle reti idriche. E' quanto emerso da un ... ansa.it