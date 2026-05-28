Un bar di Castelfranco è stato multato per aver servito spritz e birre a minori. La verifica è avvenuta dopo che sono stati segnalati consumi di alcol tra studenti subito dopo l’uscita da scuola. La sanzione riguarda la violazione delle norme sulla tutela dei minori e la responsabilità dei locali sulla sicurezza dei clienti. Nessun dettaglio su eventuali azioni legali o chi abbia effettuato le verifiche.

? Punti chiave Come sono stati scoperti i consumi alcolici dopo la scuola?. Chi deve rispondere della sicurezza dei ragazzi nei locali?. Quali saranno le nuove misure di controllo nelle zone scolastiche?. Perché la sanzione ha scosso l'intero tessuto sociale del borgo?.? In Breve Servizio alcolici avveniva dopo le lezioni scolastiche a Castelfranco Veneto.. Giornalista Daniela Sitzia riporta l'accaduto avvenuto il 27 maggio 2026.. L'episodio spinge le forze dell'ordine a intensificare i controlli nel territorio.. Il dibattito locale riguarda la responsabilità sociale dei gestori verso i giovani.. Il 27 maggio 2026 a Castelfranco Veneto un barista è stato colpito da una maxi sanzione dopo che è emerso che serviva birra e spritz ai minorenni nel periodo successivo alla scuola. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castelfranco, maxi sanzione al bar: spritz e birre serviti ai minori

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