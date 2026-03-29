Dormitorio abusivo in mansarda Maxi sanzione al proprietario

Un uomo di 50 anni è stato denunciato e multato dalla polizia locale di Garbagnate per aver trasformato una mansarda di proprietà in un dormitorio abusivo destinato a extracomunitari. La struttura, non autorizzata, era stata allestita senza permessi e utilizzata come alloggio illecito. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al sequestro della zona e alla contestazione delle violazioni edilizie e di norme sull’immigrazione.

Aveva trasformato una mansarda di casa in un dormitorio abusivo per extracomunitari: un 50enne è stato denunciato e sanzionato dalla polizia locale di Garbagnate. L’indagine, coordinata dal comandante Luca Leone, è iniziata qualche giorno fa in seguito ad alcuni movimenti sospetti di stranieri in città. Gli agenti hanno appurato che tutti si recavano in un’abitazione del centro cittadino di proprietà di un cinquantenne extracomunitario. Gli accertamenti successivi hanno consentito di verificare che non c’era alcun contratto di locazione e nessuna comunicazione di ospitalità obbligatoria depositate al Protocollo comunale. In particolare, è stato rilevato che gli undici ragazzi che qui dormivano pagavano mensilmente fino a 200 euro a testa, e vivevano in condizioni igieniche precarie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dormitorio abusivo in mansarda. Maxi sanzione al proprietario Articoli correlati Charter nautico abusivo dietro la facciata dell’associazione sportiva, maxi sanzioneSANTA MARIA DI LEUCA – Dietro lo schermo di un’associazione sportiva dilettantistica si nascondeva, in realtà, un vero e proprio business del... Blitz delle forze dell’ordine al party. Sigilli al locale abusivo e maxi multaA Opera una festa organizzata per celebrare l’8 marzo è stata interrotta dalle forze dell’ordine in un locale risultato completamente abusivo. Una raccolta di contenuti su Dormitorio abusivo Discussioni sull' argomento Dormitorio abusivo: sanzionato un 50enne extracomunitario; Mansarda trasformata in dormitorio abusivo: intervento della Polizia locale a Garbagnate; Dormitorio abusivo in mansarda. Maxi sanzione al proprietario; Mansarda trasformata in dormitorio abusivo, scoperti undici occupanti. Mansarda trasformata in dormitorio abusivo: intervento della Polizia locale a GarbagnateUndici persone vivevano in una mansarda non abitabile pagando fino a 200 euro al mese in assenza di contratti regolari. Gli agenti hanno accertato irregolarità urbanistiche, fiscali e amministrative c ... varesenews.it Una lite fra migranti ha fatto scoprire un dormitorio abusivo in un edificio della parrocchia Natività di N.S. Gesù Cristo nel quartiere di Genova Sestri Ponente. Nell'immobile abitavano 30 persone in condizioni fatiscenti e pericolanti. Quando i carabinieri sono in - facebook.com facebook Rissa fra migranti fa scoprire dormitorio abusivo in un parrocchia a Genova x.com