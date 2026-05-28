Castelfiorentino | uomo ferito e rapinato da due stranieri rubata anche la cagnolina

A Castelfiorentino, un uomo è stato aggredito da due stranieri che lo hanno minacciato con una bottiglia, poi gli hanno rubato il portafoglio e la cagnolina. I responsabili sono fuggiti dopo aver compiuto il furto. L’uomo è rimasto ferito durante l’aggressione. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.

Castelfiorentino – La classica passeggiata serale per permette alla cagnolina di soddisfare i bisogni fisiologici si è trasformata per il padrone in un vero e proprio incubo. L’uomo è stato infatti rapinato e ferito. E come se non bastasse il malvivente è fuggito portandosi via anche la bestiola che per fortuna è stata poi ritrovata alcune ore dopo non distante dal luogo dell’aggressione: era bloccata ad un palo con il guinzaglio. E’ successo, a quanto appreso, sabato scorso poco dopo le 23.30, in via 24 Maggio. L’uomo, 47enne, era uscito come d’abitudine in compagnia del proprio amico a quattro zampe. Durante la consueta sgambatura dell’animale il padrone è stato raggiunto da un paio di persone di origine straniera che, a quanto sembra, lo hanno prima minacciato con una bottiglia e quindi derubato del portafogli. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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