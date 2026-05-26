Un uomo è stato rapinato in strada mentre portava a spasso la cagnolina. Il bandito ha preso il portafoglio e anche l’animale. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio, in una zona frequentata. La vittima ha riferito di aver cercato di opporsi, ma l’aggressore si è allontanato velocemente con il bottino e l’animale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini.

Castelfiorentino (Firenze), 26 maggio 2026 – La classica passeggiata serale per permette alla cagnolina di soddisfare i bisogni fisiologici si è trasformata per il padrone in un vero e proprio incubo. L’uomo è stato infatti rapinato e ferito. E come se non bastasse il malvivente è fuggito portandosi via anche la bestiola che per fortuna è stata poi ritrovata alcune ore dopo non distante dal luogo dell’aggressione: era bloccata ad un palo con il guinzaglio. Le minacce. E’ successo, a quanto appreso, sabato scorso poco dopo le 23.30, in via 24 Maggio. L’uomo, 47enne, era uscito come d’abitudine in compagnia del proprio amico a quattro zampe.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rapinato in strada, il bandito gli porta via anche anche la cagnolina

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Puglia. Scene da far west in superstrada, i banditi assaltano un portavalori

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