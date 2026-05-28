Castel Focognano inaugura il nuovo giardino di Pieve a Socana
Il nuovo giardino di Pieve a Socana è stato aperto questa mattina a Castel Focognano. Si tratta di un’area verde pensata per bambini e famiglie, realizzata con il contributo di enti pubblici e imprese locali. La cerimonia di inaugurazione ha visto la presenza di rappresentanti delle istituzioni e della comunità. Il parco si trova nel centro del paese ed è dotato di giochi e spazi di relax.
Arezzo, 28 maggio 2026 – . Un nuovo spazio verde per bambini e famiglie nato grazie alla collaborazione tra Comune, Pro Loco e imprese del territorio. È stato inaugurato sabato 23 maggi o il nuovo giardino di Pieve a Socana, uno spazio verde attrezzato dedicato ai bambini e alle famiglie, realizzato a pochi passi dal Parco Archeologico. L’area nasce dopo la rimozione del precedente giardino situato all’interno del parco archeologico, resa necessaria dai nuovi scavi effettuati lo scorso anno su richiesta della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Arezzo e Siena. Un intervento importante per consentire l’avanzamento delle attività di ricerca e valorizzazione del patrimonio storico del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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