castel focognano inaugura il nuovo giardino di pieve a socana

Notizia in breve

Il nuovo giardino di Pieve a Socana è stato aperto questa mattina a Castel Focognano. Si tratta di un’area verde pensata per bambini e famiglie, realizzata con il contributo di enti pubblici e imprese locali. La cerimonia di inaugurazione ha visto la presenza di rappresentanti delle istituzioni e della comunità. Il parco si trova nel centro del paese ed è dotato di giochi e spazi di relax.