A Castel Focognano, tre persone sono state arrestate dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Bibbiena con l’accusa di aver messo a segno un furto su un’auto. L’episodio è avvenuto nelle ultime ore e i militari hanno eseguito le manette dopo aver identificato i sospettati. Le autorità hanno portato a termine le operazioni senza incidenti e stanno proseguendo le indagini per chiarire altri dettagli relativi all’episodio.

Arezzo, 4 maggio 2026 – I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Bibbien a hanno arrestato, in flagranza di reato, tre cittadini di origine peruviana, già noti alle Forze dell’Ordine, due uomini e una donna, provenienti dalla provincia di Milano, r itenuti responsabili di furto aggravato in concorso. In particolare, i militari dell’Arma, impegnati in un servizio perlustrativo nel territorio della Compagnia di Bibbiena, sono stati attivati dalla vittima del furto, una donna del casentino, la quale, allontanatasi momentaneamente dall’auto per fare la spesa, nel tornare verso il veicolo, si è accorta dell’azione delittuosa e ha dato immediatamente ai Carabinieri una fondamentale descrizione degli autori e del veicolo utilizzato dagli stessi per allontanarsi dal luogo del delitto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Castel Focognano, arrestate tre persone per furto su auto

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