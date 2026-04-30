Castel Focognano premia tre storiche aziende del territorio

Il comune di Castel Focognano ha deciso di rivolgere un riconoscimento a tre aziende locali che hanno superato i 40 anni di attività. La cerimonia si è svolta nei giorni scorsi, con la presenza di rappresentanti delle imprese e delle istituzioni. Le aziende premiate operano nel settore manifatturiero, agricolo e dei servizi, contribuendo alla crescita economica del territorio. La celebrazione ha coinvolto diverse persone del territorio, che hanno partecipato all'evento pubblico.

Arezzo, 30 aprile 2026 – Castel Focognano, il comune celebra tre eccellenze locali che hanno superato i 40 anni di attività. Il comune di . E’ stato il Sindaco Lorenzo Remo Ricci che lo scorso mercoledì ha reso omaggio a tre realtà imprenditoriali che, da decenni, rappresentano un punto di riferimento per tutta la comunità. In particolare è stato dato un riconoscimento ufficiale a: Autoscuole Chianucci, che ha festeggiato oltre 60 anni di attività, Acciai Franco Gomme e Fratini Alessandro ortofrutta, entrambe giunte al traguardo dei 40 anni, ma con radici ben più profonde nel passato. Le Autoscuole Chianucci costituiscono una realtà storica della provincia di Arezzo, con una forte presenza nel Casentino.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Castel Focognano premia tre storiche aziende del territorio Notizie correlate Fiamme nel bosco a Castel Focognano: in azione vigili del fuoco e volontari AibCASTEL FOCOGNANO – Nel pomeriggio di ieri (9 marzo) una squadra del comando dei vigili del fuoco del distaccamento di Bibbiena è intervenuta per... Botteghe Storiche, Palazzo Barbieri premia il cuore del commercioA oggi sono 290 gli esercizi attivi che possono fregiarsi di questo titolo, di cui 247 riconosciuti per l’anzianità di servizio, 31 per il...