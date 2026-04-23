Malattia simulata | la Cassazione annulla il licenziamento illegittimo

Il 8 aprile 2026, la Corte di Cassazione ha annullato un licenziamento di un dipendente accusato di aver simulato una malattia. La decisione si basa sul fatto che il provvedimento di recesso non ha rispettato le procedure previste dalla legge. La vicenda riguarda un caso in cui il datore di lavoro aveva contestato l’assenza prolungata senza prove certe della malattia. La sentenza chiarisce che il licenziamento in questi casi deve essere giustificato da elementi concreti.

? Cosa sapere La Cassazione annulla l'8 aprile 2026 il licenziamento per presunta malattia simulata di un dipendente.. La Corte stabilisce che la diagnosi medica prevale sulle osservazioni soggettive del datore di lavoro.. L’ordinanza numero 8738 emessa dalla Cassazione l’8 aprile 2026 ha stabilito che un licenziamento disciplinare basato sul sospetto di una malattia simulata è illegittimo se esiste un certificato medico a supporto della condizione del lavoratore. La Suprema Corte ha deciso di annullare con rinvio la precedente sentenza di merito che aveva sancito il recesso dal rapporto di lavoro, ritenendo infondata la tesi della finta assenza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Malattia simulata: la Cassazione annulla il licenziamento illegittimo Notizie correlate Licenziamento per malattia prolungata, quando è illegittimo: la sentenzaQuando un lavoratore si assenta spesso per malattia, il datore di lavoro può licenziarlo per motivi organizzativi? La risposta della Corte di... Perde il lavoro perché gioca a padel in malattia col dito rotto, il giudice a sorpresa: “Licenziamento illegittimo”Ferrara, 1 aprile 2026 – Viene scoperta a giocare a padel durante la malattia e il datore di lavoro la licenzia. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Simulazione: solo un medico legale può disconoscere un certificato di malattia; No al licenziamento per falsa malattia se c'è il certificato medico; Lavoratore, non possono licenziarti per finta malattia se hai il certificato medico: nuova sentenza di Cassazione; Malattia simulata e scarso rendimento integrano giustificato motivo soggettivo - EC News - Area lavoro. Certificati di malattia, la Cassazione rafforza il loro valore. Cosa cambia per i mediciSolo una valutazione medico-legale può disconoscere la diagnosi: chiariti i confini tra giudizio clinico e controlli del datore di lavoro ... doctor33.it Licenziamento per finta malattia con certificato medico, la sentenza che cambia tuttoLa malattia e il certificato medico non possono essere messi in discussione senza una perizia tecnica: chiarimenti della Corte di Cassazione ... quifinanza.it # **Licenziamento per scarso rendimento, quando la malattia simulata fa perdere il lavoro ** [https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2026/04/licenziamento-scarso-rendimento-malattia-simulata.html](https://www.commercialistatelematico.com/artico - facebook.com facebook