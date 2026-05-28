Cassa Rurale Fvg in assemblea
Domenica 24 maggio, il Teatro Verdi di Gorizia ha ospitato l’assemblea ordinaria della Cassa Rurale Fvg, durante la quale è stato approvato il bilancio 2025. I soci si sono riuniti per discutere e approvare i dati finanziari dell’istituto. La riunione ha coinvolto i membri del consiglio di amministrazione e i soci presenti in sala. La sessione si è conclusa con l’approvazione del documento contabile.
Il Teatro Verdi di Gorizia ha ospitato domenica 24 maggio l’assemblea ordinaria della Cassa Rurale Fvg, chiamata ad approvare il bilancio 2025. Presenti 577 soci. Un appuntamento dal forte valore simbolico, segnato dal commiato del presidente Tiziano Portelli, giunto al termine del proprio. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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