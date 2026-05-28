Cassa Rurale Fvg in assemblea

Notizia in breve

Domenica 24 maggio, il Teatro Verdi di Gorizia ha ospitato l’assemblea ordinaria della Cassa Rurale Fvg, durante la quale è stato approvato il bilancio 2025. I soci si sono riuniti per discutere e approvare i dati finanziari dell’istituto. La riunione ha coinvolto i membri del consiglio di amministrazione e i soci presenti in sala. La sessione si è conclusa con l’approvazione del documento contabile.