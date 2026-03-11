Cassa Rurale Fvg celebra 130 anni di cooperazione

La Cassa Rurale FVG si appresta a festeggiare i 130 anni di attività nel 2026. In questo arco di tempo, ha mantenuto una presenza costante nelle comunità locali, sviluppando relazioni e offrendo servizi nel settore del credito cooperativo. Per l’occasione, ha già pianificato una serie di eventi e iniziative che si terranno nel corso dell’anno prossimo.

Centotrent'anni di presenza, relazioni e impegno condiviso con le comunità locali. È questo il traguardo che Cassa Rurale FVG si prepara a celebrare nel corso del 2026, annunciando il programma delle iniziative dedicate all'anniversario.Le radici della banca affondano nel 1896, quando nell'Isontino nacquero le prime Casse Rurali, realtà cooperative pensate per sostenere famiglie e lavoratori in un contesto economico difficile. A Capriva fu don Luigi Faidutti a promuovere la prima esperienza come alternativa all'usura, seguito a Fiumicello da don Adamo Zanetti e ad Aiello da don Carlo Stacul. Nello stesso anno venne fondata anche la Cassa Rurale di Turriaco, destinata a diventare uno dei punti di riferimento del movimento cooperativo locale.