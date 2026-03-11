Cassa Rurale FVG | 130 anni di storia e futuro

La Cassa Rurale FVG si prepara a festeggiare i 130 anni dalla sua fondazione, un traguardo che testimonia la lunga presenza nel territorio del Friuli-Venezia Giulia. Da più di un secolo, l’istituto opera come parte integrante dell’economia locale, mantenendo una presenza costante e consolidata nel corso degli anni. La celebrazione si svolgerà con eventi dedicati alla storia e alle prospettive future dell’ente.

La Cassa Rurale FVG sta per varcare la soglia dei centotrent’anni di vita istituzionale, celebrando un traguardo che segna tre secoli di presenza costante nel tessuto economico del Friuli-Venezia Giulia. L’anniversario cade nel 2026, anno in cui verranno presentate le iniziative commemorative e i progetti futuri legati alla storia del credito cooperativo regionale. Le radici affondano nel lontano 1896, quando nell’Isontino nacquero le prime realtà cooperative pensate per sostenere famiglie e lavoratori contro l’usura. Don Luigi Faidutti a Capriva, don Adamo Zanetti a Fiumicello e don Carlo Stacul ad Aiello posarono le basi di quel movimento che oggi si declina come banca moderna ma con anima storica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

