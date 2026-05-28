La docente coinvolta nel caso di presunto avvelenamento da ricina in Molise ha fornito tutte le informazioni richieste dagli inquirenti. Le indagini, ancora in corso, includono testimonianze e verifiche tecniche che stanno contribuendo a chiarire la vicenda. La questione rimane tra i filoni investigativi più complessi degli ultimi mesi.

Il caso dell’ipotetico avvelenamento da ricina in Molise continua a rappresentare uno dei filoni investigativi più complessi degli ultimi mesi, con accertamenti ancora in corso e un quadro che si arricchisce progressivamente di testimonianze e verifiche tecniche. Gli investigatori stanno lavorando su una rete di rapporti familiari e personali che ruota attorno alla morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia decedute tra il 27 e il 28 dicembre. Le due donne sarebbero state colpite da una sostanza altamente tossica, individuata dagli inquirenti nella ricina, ingerita durante le festività natalizie. Un caso che ha aperto un’inchiesta per omicidio premeditato, ancora senza indagati ufficiali ma con un’attività istruttoria intensa e continua. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Caso ricina, la svolta sconvolgente: “La prof ha detto tutto”. Notizia bomba

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