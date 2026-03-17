Fedez la notizia bomba è appena arrivata! Lo ha detto anche a Chiara

Una notizia importante riguarda il cantante e la sua compagna, che hanno annunciato di aspettare un bambino. La coppia ha condiviso la notizia attraverso i social, lasciando intendere che il nuovo arrivato si unisce alla famiglia già composta da altri figli. L’annuncio ha suscitato grande attenzione tra i follower e i media, mentre i dettagli sulla gravidanza non sono ancora stati diffusi pubblicamente.

Il sipario dei social si apre su un nuovo capitolo della saga più seguita d’Italia: la famiglia Lucia si allarga. Nonostante le smentite di facciata e il consueto riserbo, la notizia della gravidanza di Giulia Honegger è ormai diventata l’argomento principe delle cronache mondane. A mettere il sigillo dell’ufficialità, con tanto di testimonianza visiva, è il settimanale «Chi», in edicola mercoledì 18 marzo, che pubblica scatti inequivocabili della coppia a Milano. Nelle foto, la giovane fondatrice del brand “Ayme” mostra un ventre arrotondato, orgogliosamente scoperto da un top, confermando quel segreto che nell’ambiente del gossip circolava già da settimane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Fedez, la notizia bomba è appena arrivata! Lo ha detto anche a Chiara Articoli correlati Alessandro Venturelli scomparso, la notizia è appena arrivata. Lo cercava anche Chi l’ha vistoArriva una nuova segnalazione sul caso di Alessandro Venturelli, il giovane scomparso da Sassuolo il 5 dicembre 2020. “Succede oggi”. Russia e Ucraina, la notizia bomba appena arrivataAlla vigilia dei colloqui trilaterali per la pace in Ucraina a Ginevra, la città appare insolitamente silenziosa. Come sopravvivere al nuovo aggiornamento di 99 notti nella foresta su Roblox! Approfondimenti e contenuti su Fedez la notizia bomba è appena... Fedez, la notizia bomba è appena arrivata! Lo ha detto anche a ChiaraIl sipario dei social si apre su un nuovo capitolo della saga più seguita d'Italia: la famiglia Lucia si allarga. Nonostante le smentite di facciata e il ... thesocialpost.it Fedez e Giulia Honegger aspettano una femmina/ Esplode il gossip: Già fatto il gender revealFedez e Giulia Honegger aspettano una figlia femmina: Già fatto il gendar reveal Fiocco rosa in arrivo per Fedez e Giulia Honegger? La bomba nel mondo gossip era esplosa già da qualche giorno, ma ad ... ilsussidiario.net