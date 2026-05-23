Caso Orlandi De Priamo | Emanuela a Londra? Una messa in scena

De Priamo ha affermato che le ipotesi sulla presenza di Emanuela Orlandi a Londra sono una messa in scena. Ha citato la scuola Ludovica da Victoria e le amiche come elementi non verificabili e non supportati da prove concrete. La dichiarazione arriva nel contesto delle indagini sul caso, senza riferimenti a nuove evidenze o sviluppi ufficiali. La posizione si basa su considerazioni di carattere investigativo e sulla mancanza di elementi certi.

(Adnkronos) – “Insistere sulla scuola Ludovica da Victoria, sulle amiche di Emanuela, sulle compagne di corso, sui suoi ultimi spostamenti avrebbe consentito di partire dalla ragazza che molto probabilmente le prospettò la vicenda Avon, e arrivare ad unire i tasselli e a capire chi ha rapito Emanuela". Il senatore Andrea De Priamo, che dopo l'elezione. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Il caso Orlandi - Intervista a Franco Fracassi

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