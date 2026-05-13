Il caso Orlandi torna alla ribalta con le dimissioni di un ufficiale delle forze dell’ordine, che ha dichiarato di non aver ancora una pista certa. La vicenda riguarda il rapimento di Emanuela Orlandi e le possibili connessioni con la Stasi e altri soggetti coinvolti. Nel frattempo, si indaga su come il boss De Pedis possa aver esercitato influenza sul caso e sui motivi politici che potrebbero aver portato al sacrificio della giovane.

? Punti chiave Perché la Stasi avrebbe dovuto sacrificare Emanuela Orlandi per motivi politici?. Come ha fatto il boss De Pedis a influenzare il rapimento?. Chi è la testimone Casagrande ora indagata per false dichiarazioni?. Quali legami uniscono la scuola di musica alla criminalità romana?.? In Breve Martella ipotizza coinvolgimento Stasi per distogliere attenzione dall'attentato a Papa Woytjla nel 1981.. Capaldo suggerisce rapimento da Sant’Apollinare tramite legame tra Enrico de Pedis e don Vergari.. Procura di Roma iscrive Laura Casagrande nel registro indagati il 19 dicembre 2025.. Pietro Meneguzzi riferisce alla commissione dettagli sul possibile coinvolgimento dello zio Mario Meneguzzi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Orlandi: De Priamo si dimette e avverte: “Non una sola pista

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