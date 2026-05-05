Garlasco | Sempio non risponderà al pm La scelta della difesa

L’avvocato di Andrea Sempio ha annunciato che il suo assistito non risponderà alle domande del pubblico ministero durante l’interrogatorio previsto per domani. La decisione è stata comunicata prima dell’incontro con le autorità giudiziarie, che si terrà nella giornata di domani. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle ragioni di questa scelta o alle eventuali implicazioni per il caso in corso.

Andrea Sempio «si avvarrà della facoltà di non rispondere». In vista dell’interrogatorio di domani in Procura a Pavia, che stanno catalizzando l’attenzione dell’opinione pubblica, i legali del 38enne indagato per l’omicidio a Garlasco di Chiara Poggi hanno diffuso una nota per annunciare la scelta di non parlare. Nel testo gli avvocati difensori Angela Taccia e Liborio Cataliotti, fanno sapere che la scelta è dettata dal fatto che le indagini «non sono chiuse e che dunque il quadro probatorio con il quale confrontarsi in sede di interrogatorio non è completo» e che si riservano di chiedere loro stessi l’interrogatorio soltanto dopo la chiusura dell’inchiesta, attesa a breve.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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Caso Garlasco, i legali di Andrea Sempio: Il nostro assistito non risponderà ai pm in procura

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Corriere della Sera. . Due amici, 19 anni dopo. Andrea e Marco. Il primo oggi indagato per l’omicidio della sorella, e il secondo che, dopo aver lasciato Garlasco per vivere in Veneto, potrebbe conoscere un segreto rimasto finora nascosto a tutti. Ma non, alme - facebook.com facebook

Caso #Garlasco. Saranno sentite come persone informate sui fatti, le gemelle #Cappa, cugine di #ChiaraPoggi. Domani, toccherà a #MarcoPoggi, fratello della vittima x.com