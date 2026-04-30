Caso Garlasco Pm | Chiara Poggi uccisa da Andrea Sempio
Il pubblico ministero di Pavia ha affermato che nel 2007 Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi. Secondo l’accusa, l’omicidio sarebbe stato il risultato di un rifiuto a un suo tentativo di approccio sessuale. La vicenda riguarda il caso giudiziario che vede coinvolti i due giovani, con l’accusa che punta l’indice su Sempio come autore del delitto. La pubblica accusa ha presentato questa ricostruzione nel corso delle indagini.
Per il PM di Pavia è stato Andrea Sempio a uccidere Chiara Poggi nel 2007, dopo un rifiuto a un approccio sessuale. Il 38enne ora risulta indagato per omicidio volontario e il 6 maggio prossimo dovrà comparire di fronte ai giudici. Servizio di Antonella Mazza Teruel RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it
Caso Garlasco, Pm: Chiara Poggi uccisa da Andrea Sempio
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