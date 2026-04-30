Il pubblico ministero di Pavia ha affermato che nel 2007 Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi. Secondo l’accusa, l’omicidio sarebbe stato il risultato di un rifiuto a un suo tentativo di approccio sessuale. La vicenda riguarda il caso giudiziario che vede coinvolti i due giovani, con l’accusa che punta l’indice su Sempio come autore del delitto. La pubblica accusa ha presentato questa ricostruzione nel corso delle indagini.

Per il PM di Pavia è stato Andrea Sempio a uccidere Chiara Poggi nel 2007, dopo un rifiuto a un approccio sessuale. Il 38enne ora risulta indagato per omicidio volontario e il 6 maggio prossimo dovrà comparire di fronte ai giudici. Servizio di Antonella Mazza Teruel RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it

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Caso Garlasco, Pm: Chiara Poggi uccisa da Andrea Sempio

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