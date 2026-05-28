Gli avvocati dei clienti coinvolti nel caso Equalize hanno presentato una richiesta di trasferimento dell’udienza presso il tribunale di Brescia. La decisione arriva dopo che le indagini si sono concentrate sulla fabbrica di spionaggio gestita da alcune grandi aziende nel nord Italia. La richiesta mira a spostare il procedimento lontano dalla sede originaria, in modo da garantire un’udienza più favorevole o più vicina alle parti interessate.

? Punti chiave Perché gli avvocati puntano al tribunale di Brescia invece che a Milano?. Chi sono le grandi aziende coinvolte nell'inchiesta sulla fabbrica di spionaggio?. Come influirà il caso Raineri sul destino degli altri indagati?. Cosa accadrà alle indagini se la Cassazione accoglierà il ricorso?.? In Breve Legali di Dentors ricorrono al procuratore generale della Cassazione dopo il diniego milanese.. Indagine coinvolge aziende come Eni, Barilla ed Erg per responsabilità amministrativa 231.. Procura di Brescia ha chiesto archiviazione per la magistrata Carla Raineri.. Hacker Sam Calamucci e l'ex poliziotto Carmine Gallo operavano per la centrale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Equalize: gli avvocati chiedono il trasferimento a Brescia

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