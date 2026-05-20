Mahmood e il caso Tisci | lui si nega gli avvocati chiedono telefono e chat
Nel procedimento civile che coinvolge Riccardo Tisci negli Stati Uniti, sono stati depositati nuovi documenti che citano anche Mahmood. L'artista si è detto estraneo alla vicenda e si è negato, mentre i suoi avvocati hanno richiesto l'accesso al suo telefono e alle chat. La causa riguarda questioni legali ancora in corso, con le parti che presentano nuovi elementi per sostenere le proprie posizioni. Finora non sono state rese note ulteriori dettagli sulle accuse o le accuse mosse.
Nuovi documenti depositati negli Stati Uniti citano Mahmood nel procedimento civile che coinvolge Riccardo Tisci. I legali chiedono accesso a telefono, SMS e messaggi WhatsApp del cantante italiano. Emergono nuovi dettagli sulla causa civile che vede contrapposti il noto stilista italiano Riccardo Tisci e il trentacinquenne Patrick Cooper. Nei documenti ufficiali del tribunale federale di New York (Corte Distrettuale del Distretto Meridionale), che sta esaminando le pesanti accuse di presunta violenza sessuale mosse contro lo stilista, compare in modo esplicito anche il nome del cantante italiano Alessandro Mahmoud, in arte Mahmood. Mahmood... 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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usare i miei tweet (neanche citandomi) che ho fatto sul mio profilo fan dove parlo solo ed esclusivamente di Mahmood per un presunto doppio standard col caso Garlasco signora Sambruna per favore x.com
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