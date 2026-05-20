Mahmood e il caso Tisci | lui si nega gli avvocati chiedono telefono e chat

Nel procedimento civile che coinvolge Riccardo Tisci negli Stati Uniti, sono stati depositati nuovi documenti che citano anche Mahmood. L'artista si è detto estraneo alla vicenda e si è negato, mentre i suoi avvocati hanno richiesto l'accesso al suo telefono e alle chat. La causa riguarda questioni legali ancora in corso, con le parti che presentano nuovi elementi per sostenere le proprie posizioni. Finora non sono state rese note ulteriori dettagli sulle accuse o le accuse mosse.

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