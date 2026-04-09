Nel caso Equalize, sono emersi dati riguardanti l'intercettazione di diverse persone note nel mondo dello spettacolo e dello sport. Tra gli ascoltati figurano Christian

Ci sono anche Christian 'Bobo' Vieri, ex attaccante della Juve, dell'Inter e della Nazionale, l'ex agente fotografico Fabrizio Corona, la blogger Selvaggia Lucarelli e Ricky Tognazzi, attore, regista, produttore e primo figlio di Ugo, tra i nuovi nomi delle persone "spiate" attraverso presunti accessi abusivi alle "banche dati" dal gruppo di Equalize. Emerge dagli atti dell'inchiesta milanese, il cui secondo filone è stato chiuso oggi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Caso Equalize, tra gli spiati anche Bobo Vieri, Corona e Ricky Tognazzi

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Temi più discussi: Niente maxi sequestro per la Equalize. I giudici: Difficile stabilire la cifra con precisione; Caso Equalize, tra gli spiati anche Bobo Vieri, Corona e Ricky Tognazzi; Niente maxi sequestro per la Equalize. I giudici: 'Difficile stabilire la cifra con precisione'; Milano, parte la Ztl all'Isola: telecamere accese ma ancora niente multe, due mesi di test a partire dal 20 aprile.

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