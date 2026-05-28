La Procura di Milano ha aperto un’indagine nei confronti di Michela Vittoria Brambilla, parlamentare di Forza Italia, sospettata di aver commesso reati fiscali e di aver emesso false fatture. Sono in corso accertamenti riguardo a un ente cinofilo e a sponsorizzazioni televisive associate. La donna è indagata per sei capi d’imputazione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata al momento.

La parlamentare di Forza Italia Michela Vittoria Brambilla è indagata per sei capi d’imputazione dalla Procura di Milano. Al centro una sola accusa di evasione fiscale e di false fatturazioni per quasi un milione di euro. La vicenda, già raccontata da Report mesi fa in un’inchiesta di Giulia Innocenzi e poi condensata in un esposto, riguarda il rapporto tra l’ Ente nazionale cinofilia italiana (Enci) e la stessa politica che per anni ha condotto una trasmissione su Rete 4 e che riguardava gli animali. Oltre al politico azzurro sono indagati altri cinque soggetti. In uno dei capi d’imputazione Brambilla è indagata con Espedito Muto legale rappresentante dell’Enci. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Ente cinofilia e sponsorizzazioni tv, Michela Vittoria Brambilla indagata a Milano per evasione fiscale e false fatturazioni

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Michela Vittoria Brambilla indagata a Milano per false fatturazioniMilano, 28 maggio 2026 – La deputata di Forza Italia Michela Vittoria Brambilla è indagata per false fatturazioni.

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Si parla di: C’era un’isola con 438 cagnoni; La deputata Brambilla indagata a Milano per false fatturazioni.

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