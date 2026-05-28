Il sospettato ha ammesso di aver ucciso la vittima durante un confronto avvenuto in un locale. La rissa sarebbe stata innescata dal gesto di indossare una maglia con il numero 96, ma i dettagli precisi non sono stati chiariti. Si indaga anche sul ruolo dei soldi spesi nei locali, che avrebbero contribuito a deteriorare i rapporti tra ultras coinvolti.

? Domande chiave Come ha scatenato la rissa il gesto della maglia numero 96?. Perché i soldi dei locali hanno distrutto l'amicizia tra ultras?. Chi ha registrato l'audio con le minacce di Boiocchi?. Come si sono intrecciati i profitti economici con la criminalità della curva?.? In Breve Beretta vendette attività a Melzo ai cinesi per 250mila euro senza dividere i proventi.. Ferdico investì 18mila euro in un locale gestito con Beretta nel 2015.. Boiocchi sfidò i vertici della Curva Nord durante le riunioni nel 2018.. Dede Belardinelli morì nel dicembre 2018 durante un incontro Napoli-Inter.. Marco Ferdico ha deposto per oltre quattro ore davanti alla Corte d’assise di Milano, assumendosi la responsabilità dell’omicidio di Vittorio Boiocchi avvenuto il 29 ottobre 2022 in via Fratelli Zanzottera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Boiocchi: Ferdico ammette l’omicidio, emerge il ruolo della maglia 96

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