Durante il processo per l’omicidio dell’ex capo ultras dell’Inter, l’avvocato di uno dei imputati ha dichiarato che la lite per una maglietta di Bastoni potrebbe essere una delle cause del delitto. La discussione si è concentrata su questa possibile motivazione, senza ulteriori dettagli o conferme ufficiali. La causa precisa dell’omicidio rimane ancora da chiarire, mentre le indagini continuano a seguire diverse piste.

Una diatriba per una maglietta di Bastoni. Ci sarebbe anche questo dietro all’omicidio dell’ex capo ultras dell’Inter, Vittorio Boiocchi. Lo ha detto Marco Ferdico, ex leader di Curva Nord, che ha parlato per ore mercoledì 27 maggio – citando anche la maglia del giocatore dell’Inter Alessandro Bastone – nel processo per l’assassino del 29 ottobre 2022 in cui l’ex capo del gruppo ‘Boys San’ è stato freddato fuori da casa sua prima di Inter-Sampdoria con 5 colpi di una Luger calibro 9X19, di cui due letali. Ferdico, ex uomo dei social del tifo organizzato nerazzurro e detenuto in carcere, ha ricostruito la vicenda iniziata alcuni mesi prima del delitto, dopo la finale di Coppa Italia Juventus-Inter dell’11 maggio 2022 (2-4) quando il difensore dell’Inter e della nazionale dopo la vittoria ha consegnato “a me la maglietta”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Omicidio Boiocchi, Ferdico al processo: “Dietro il delitto anche una lite per la maglia di Bastoni”

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'ndrangheta, l'ex capo ultrà dell'Inter Marco Ferdico tra i 54 arrestati in una maxi operazione

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