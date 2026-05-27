L'ex capo ultras dell'Inter ha affermato che un episodio con un giocatore, Bastoni, ha portato all'omicidio di Boiocchi, aggiungendo che una maglia di Bastoni e altri fattori sono collegati all'evento. Ha dichiarato di non voler chiedere scusa per quanto accaduto, precisando alcuni aspetti della vicenda durante un'intervista.

A chiarire le dinamica di una vicenda oscura, per la prima volta ufficialmente, è Marco Ferdico. E lo fa davanti alla Corte d'Assise di Milano, interrogato per l'omicidio di Boiocchi organizzato proprio internamente dalle diverse spaccature della Curva Nord interista. "Fondamentale per la vicenda dell'omicidio è la storia di una maglietta che mi diede Bastoni sotto la curva, dopo la finale del 2022 di Coppa Italia vinta dall'Inter a Roma, dopo che la presi mi fecero fuori dalla curva, perché l'avevo tenuta per me. Mi avevano detto che Boiocchi ce l'aveva con me per quella maglietta". Secondo Ferdico, accusato... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ferdico: "Beretta, una maglia di Bastoni e... Così nacque l'omicidio Boiocchi. Ma io non chiedo scusa"

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