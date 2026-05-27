Ferdico | Beretta una maglia di Bastoni e Così nacque l' omicidio Boiocchi Ma io non chiedo scusa
L'ex capo ultras dell'Inter ha affermato che un episodio con un giocatore, Bastoni, ha portato all'omicidio di Boiocchi, aggiungendo che una maglia di Bastoni e altri fattori sono collegati all'evento. Ha dichiarato di non voler chiedere scusa per quanto accaduto, precisando alcuni aspetti della vicenda durante un'intervista.
A chiarire le dinamica di una vicenda oscura, per la prima volta ufficialmente, è Marco Ferdico. E lo fa davanti alla Corte d'Assise di Milano, interrogato per l'omicidio di Boiocchi organizzato proprio internamente dalle diverse spaccature della Curva Nord interista. "Fondamentale per la vicenda dell'omicidio è la storia di una maglietta che mi diede Bastoni sotto la curva, dopo la finale del 2022 di Coppa Italia vinta dall'Inter a Roma, dopo che la presi mi fecero fuori dalla curva, perché l'avevo tenuta per me. Mi avevano detto che Boiocchi ce l'aveva con me per quella maglietta". Secondo Ferdico, accusato... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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