Una donna di Uzzano ha presentato un ricorso contro il servizio di trasporto pubblico, lamentando problemi con le prenotazioni anticipate per i disabili. La richiesta riguarda la possibilità di modificare le prenotazioni già effettuate per l’uso dell’autobus con sedia a rotelle. La questione riguarda specificamente le difficoltà incontrate nel gestire le prenotazioni e le modifiche necessarie a causa delle esigenze di mobilità. La denuncia è stata inviata alla Regione, coinvolgendo il gestore del servizio di trasporto pubblico locale.

Valdinievole, 28 maggio 2026 – È arrivata in Regione la storia di Annamaria Lorena Graziano, conosciuta come Amy, la giovane donna di Uzzano che ha denunciato Autolinee Toscane a causa delle continue difficoltà che riscontra nell’utilizzo dell’ autobus con la sedia a rotelle. Amy ha assistito alla seduta consiliare nella quale il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente dell’assemblea Diego Petrucci ha illustrato la mozione che chiede il superamento del regolamento di AT che prevede le 48 ore di preavviso per poter salire a bordo del bus per le persone con mobilità ridotta. In accordo con il consigliere regionale del Pd Jacopo Melio, è stato deciso di portare l’atto sul banco della commissione regionale competente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caso Amy, appello ad Autolinee Toscane: “Prenotazione anticipata per disabili da modificare”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caso Minetti, corte appello: potremmo modificare parereIl caso Minetti torna al centro dell'attenzione con un’intervento del sostituto procuratore della Corte d’Appello di Milano, che ha annunciato...

Autolinee Toscane introduce il pagamento a rate sugli abbonamentiAutolinee Toscane ha annunciato l’introduzione del pagamento a rate per gli abbonamenti degli autobus in Toscana.

Si parla di: Caso Amy, appello ad Autolinee Toscane: Prenotazione anticipata per disabili da modificare; Meghan Markle in Svizzera, il discorso commovente sul bullismo online: Quanti altri ragazzini dovranno morire?.

Caso Amy, appello ad Autolinee Toscane: Prenotazione anticipata per disabili da modificareAnnamaria Lorena Graziano ospite in Regione. Petrucci (FdI) e Melio (Pd) portano la discussione in commissione mobilità ... lanazione.it