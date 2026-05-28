Caso Amy appello ad Autolinee Toscane | Prenotazione anticipata per disabili da modificare

Da lanazione.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna di Uzzano ha presentato un ricorso contro il servizio di trasporto pubblico, lamentando problemi con le prenotazioni anticipate per i disabili. La richiesta riguarda la possibilità di modificare le prenotazioni già effettuate per l’uso dell’autobus con sedia a rotelle. La questione riguarda specificamente le difficoltà incontrate nel gestire le prenotazioni e le modifiche necessarie a causa delle esigenze di mobilità. La denuncia è stata inviata alla Regione, coinvolgendo il gestore del servizio di trasporto pubblico locale.

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Valdinievole, 28 maggio 2026 – È arrivata in Regione la storia di Annamaria Lorena Graziano, conosciuta come Amy, la giovane donna di Uzzano che ha denunciato Autolinee Toscane a causa delle continue difficoltà che riscontra nell’utilizzo dell’ autobus con la sedia a rotelle. Amy ha assistito alla seduta consiliare nella quale il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente dell’assemblea Diego Petrucci ha illustrato la mozione che chiede il superamento del regolamento di AT che prevede le 48 ore di preavviso per poter salire a bordo del bus per le persone con mobilità ridotta. In accordo con il consigliere regionale del Pd Jacopo Melio, è stato deciso di portare l’atto sul banco della commissione regionale competente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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