Il caso Minetti torna al centro dell'attenzione con un’intervento del sostituto procuratore della Corte d’Appello di Milano, che ha annunciato possibili modifiche al parere già espresso. La vicenda ha suscitato l’interesse delle autorità, dopo che ieri il Quirinale ha sollecitato chiarimenti al ministero della Giustizia. La posizione dei giudici potrebbe cambiare in futuro, in relazione alle nuove valutazioni emerse nel procedimento.

Il sostituto procuratore della Corte d'Appello di Milano, Gaetano Brusa, interviene sul caso Minetti dopo che ieri il Quirinale ha chiesto chiarimenti al ministero della Giustizia. "Di concerto con il procuratore generale siamo già attivati per le verifiche, dalle forze nostre di polizia a quelle dell'Interpol, con massima urgenza. Andremo avanti finché non troviamo tutti gli elementi, positivi o negativi. Ripeteremo accertamenti anche in Italia sull' autenticità di documenti sanitari ed altro. Tutte le circostanze sono oggetto di accertamento: dalle modalità di adozione all'estero alla morte del legale della madre biologica del bimbo. Se incontreremo ostacoli faremo un passo successivo per una rogatoria".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Caso Minetti, corte appello: potremmo modificare parere

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