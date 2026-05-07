autolinee toscane introduce il pagamento a rate sugli abbonamenti

Autolinee Toscane ha annunciato l’introduzione del pagamento a rate per gli abbonamenti degli autobus in Toscana. Questa novità permette ai utenti di suddividere l’importo del biglietto in più rate, facilitando così il pagamento del servizio di trasporto pubblico locale. La misura riguarda tutti coloro che usufruiscono regolarmente dei mezzi pubblici nella regione. L’obiettivo è rendere più accessibile l’abbonamento, senza modificare le tariffe complessive.

Gli abbonamenti degli autobus in Toscana pagabili a rate diventano una nuova possibilità per chi utilizza il trasporto pubblico locale. La novità nasce dalla partnership tra at – autolinee toscane e Scalapay, presentata durante il Netcomm Forum 2026. Grazie all’accordo, gli utenti potranno acquistare gli abbonamenti per autobus urbani ed extraurbani scegliendo di suddividere il pagamento in più rate senza interessi attraverso il sistema Buy Now Pay Later. La Toscana è la prima regione italiana a introdurre questa modalità nel trasporto pubblico locale su scala regionale. L’iniziativa coinvolge infatti tutta la rete gestita da Autolinee Toscane, che collega città, centri minori, aree costiere e borghi del territorio regionale.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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