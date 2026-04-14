San Quirino in arrivo un area di sosta per Tir con tutti i servizi per i camionisti

A San Quirino si sta realizzando una nuova area di sosta per i Tir nella zona industriale lungo la strada regionale 251. La struttura sarà dotata di tutti i servizi necessari per i camionisti e si trova in prossimità di un’area già esistente. I lavori sono in corso e l’apertura è prevista nei prossimi mesi. La nuova infrastruttura si inserisce nel piano di ampliamento delle aree di sosta lungo questa arteria stradale.

A San Quirino sorgerà una nuova area attrezzata per la sosta dei Tir nella zona industriale, lungo la strada regionale 251. Il progetto, promosso dal Consorzio Industriale NIP di Maniago insieme al Comune, prevede un investimento complessivo di 1,1 milioni di euro e punta a migliorare la gestione.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Sciopero camionisti, tir fermi per 5 giorni per i prezzi di benzina e dieselAd aprile si apre un fronte degli scioperi dedicato ai trasporti e con motivazione il caro carburante. Sciopero camionisti, fermo nazionale dei tir per il caro gasolio: ecco quando e cosa può succedereIl gasolio resta sopra i 2 euro e continua a salire, e i camionisti scendono in piazza.