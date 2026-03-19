È stata inaugurata ieri mattina una nuova area di sosta gratuita in via Cellini, a Pistoia, situata a pochi metri dal parcheggio scambiatore. La struttura offre 40 nuovi posti auto disponibili senza costi e si trova nel quartiere, facilitando la sosta per chi si dirige verso il centro cittadino. L'apertura mira a migliorare la fruibilità della zona e alleggerire la pressione sul traffico locale.

Pistoia, 19 marzo 2026 – È stata inaugurata ieri mattina una nuova area di sosta gratuita in via Cellini, a pochi metri dal parcheggio scambiatore. L’opera è stata realizzata dalla società Sirtam spa, come previsto dalla convenzione stipulata con il Comune, per un valore complessivo di circa 200mila euro. “La realizzazione del nuovo parcheggio di via Cellini rappresenta un intervento importante per migliorare la qualità urbana e la funzionalità di un’area strategica come Sant’Agostino – ha detto il sindaco facente funzione Anna Maria Celesti –. È il risultato di un percorso portato avanti negli anni, con una programmazione attenta e interventi mirati a rendere gli spazi pubblici più accoglienti, sicuri e sostenibili, rispondendo alle esigenze delle attività produttive e al benessere dei cittadini”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuova area di sosta in via Cellini, altri 40 posti gratuiti: “Un aiuto anche per il centro”

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