Il 14 luglio si terrà un'udienza sul decreto giudiziario riguardante il Casinò di Saint-Vincent. Durante l'udienza saranno affrontate le domande su quali funzionari siano stati licenziati e coinvolti nelle indagini per riciclaggio. I giudici hanno inoltre deciso di imporre l'amministrazione giudiziaria alla struttura, senza specificare i motivi di questa decisione. La procedura riguarda anche le accuse di riciclaggio che coinvolgono alcuni dipendenti.

? Domande chiave Chi sono i funzionari licenziati coinvolti nelle indagini per riciclaggio?. Perché i giudici hanno imposto l'amministrazione giudiziaria al Casinò?. Come influirà l'esito dell'udienza sulla gestione dei soci attuali?. Quali lacune nei controlli hanno portato all'intervento della Guardia di Finanza?.? In Breve Soci Renzo Testolin e Francesco Favre detengono il 99,96% e lo 0,4% delle quote.. Indagini su 33 persone per presunte violazioni antiriciclaggio avviate lo scorso dicembre.. Commissari Corrado Corradini e Ivano Berardi gestiranno la struttura per almeno un anno.. Licenziati i funzionari Cristiano Sblendorio e Augusto Chasseur Vaser dopo le verifiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Casinò Saint-Vincent: il 14 luglio l’udienza sul decreto giudiziario

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