Casinò di Saint Vincent cala la scure dell’amministrazione giudiziaria | è la prima volta per una casa da gioco

Per la prima volta, un casinò di Saint Vincent è stato sottoposto a un provvedimento di amministrazione giudiziaria. L’intervento riguarda accuse di riciclaggio di proventi illeciti e di scambio di valori in relazione a accordi di natura criminosa. L’autorità giudiziaria ha disposto la gestione temporanea della casa da gioco, che rimarrà sotto controllo fino a ulteriori verifiche. La decisione si basa su indagini che hanno evidenziato presunti reati legati a attività di riciclaggio e scambi finanziari illeciti.

Riciclaggio di proventi illeciti e scambio di valori in esecuzione di accordi di natura criminosa. Sono le cause per le quali ieri il Casinò di Saint Vincent è stato posto sotto amministrazione giudiziaria, a seguito del decreto emesso dal Tribunale di Torino, su richiesta del procuratore Giovanni Bombardieri. E’ la prima volta che una casa da gioco finisce in amministrazione giudiziaria. È la prima volta che lo strumento dell’amministrazione giudiziaria viene applicata a una casa da gioco, individuata dagli inquirenti quale contesto utilizzato per il riciclaggio di proventi illeciti e per lo scambio di valori. Il provvedimento arriva a... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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